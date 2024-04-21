هيئة الدواء تكشف أسباب سماع أصوات بالمعدة

أحيانا تصدر المعدة أصوات غريبة غير معروف مصدرها، وقالت هيئة الدواء المصرية إن أصوات قرقرة المعدة يمكن أن تكون بسبب حساسية مادة اللاكتوز المتوفرة في منتجات الألبان حيث يعاني بعض الأشخاص من هذا النوع من الحساسية دون أن يعرف.

أسباب سماع أصوات بالمعدة

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض عدم تحمل مادة اللاكتوز منها:

انتفاخ وتشنجات بالبطن

غثيان

اسهال مائي

أصوات قرقرة أو غرغرة في الأمعاء لفترة تتراوح من 30 إلى 120 دقيقة بعد تناول وجبة تحتوي على اللاكتوز

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أعراض عدم تحمل مادة اللاكتوز

وأوضحت هيئة الدواء أنه قد يمنع الاسهال الشديد الامتصاص المناسب للعناصر الغذائية، موضحة أن أعراض عدم تحمل اللاكتوز تكون بسيطة

منتجات الألبان

وأكدت أنه لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، تناول الحليب ومنتجات الألبان، والتي تحتوي جميعها على اللاكتوز، ووعادةً تظهر الأعراض عند البالغين بعد استهلاك أكثر من (٢٥٠-٣٧٥ مل) من الحليب.



وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن اللاكتوز المكون الأساسي لسكريات الحليب ومنتجات الألبان.​

الشخص الطبيعي قادر على هضم سكر اللاكتوز عن طريق إنزيم اللاكتاز الذي تُنتجه خلايا في البطانة الدَّاخليَّة للأمعاء الدَّقيقة. ​

في حالة نقص إنزيم اللاكتاز الهضمي، يصبح الشخص غير قادرًا على هضم اللاكتوز مما يؤدي إلى الإسهال ومغص في البطن وهذا ما يُعرف بعدم تحمُّل اللاكتوز.​

​ كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من شراء أدوية إنقاص الوزن التى يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت.

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تباع بعض أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت؛ مشيرة إلى أن هذه الأدوية تحتوي على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.​​

نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم شراء الأدوية مجهولة المصدر المتوفرة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن؛ لأنها يمكن أن تسبب أَضرار صحية بالغة.​

أكدت أهمية التاكد من أي دواء يستخدمه المريض أن يكون مسجلا رسميًا بهيئة الدواء المصرية، تضمن الحصول على دواء آمن وفعال.​

وكشفت هيئة الدواء المصرية أنه يوجد بعض الأدوية يمكن أن تسبب زيادة في الوزن، مؤكدة ضرورة سؤال الصيدلي عن الآثار الجانبية المحتملة لأي دواء جديد، بما في ذلك زيادة الوزن.

وأوضحت أن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن تتمثل في:​

أدوية الستيرويدات

مضادات الذهان

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للتشنجات

الأدوية المستخدمة لتقليل مستويات سكر الدم