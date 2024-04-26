مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

شاركت سيارة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس نادي السيارات، الذي يمكن وصفه بأنه نادي الصفوة.

وفي هذه السطور نستعرض أهم وأبرز المعلومات عن سيارة حادث المنصة الذي حدث للرئيس محمد أنور السادات ضمن سلسلة موضوعات تستعرض كل مقتنيات المتحف.

سيارة إخلاء الرئيس السادات وقت حادث المنصة

سيارة ماركة «كاديلاك فليت وود كابورليه» موديل 1976.استخدمت بواسطة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الفترة من 20/2/1977 إلى 6/10/1981.

استخدمت هذه السيارة في إخلاء الرئيس بعد حادث المنصة بمدينة نصر فى محاولة لإنقاذه ونقله بطائرة هليكوبتر للمستشفى.

تتميز هذه السيارة بأنها " 8 سلندر كربراتير" و"زجاج كهرباء" و"فتيس هيدروماتيك" و"جنوط عادة" " باور استيرنج".

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كراسى متحركة بالصالون الخلفى وأيضًا سقف متحرك.

ويبلغ طول السيارة 630 سم، وعرضها 215 سم وإرتفاعها بصل إلى 160 سم.

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة

من جهته كشف محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات، عن فعاليات احتفال نادي السيارات بمئويته من خلال عدد من الفعاليات، والتي تعبر عن أنشطته المختلفة، أبرزها قيام غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بالنادي بتنظيم كرنفال للسيارات الكلاسيكية والتاريخية النادرة، بالإضافة إلى موكب يدور في وسط القاهرة تبدأ فعالياته من ميدان طلعت حرب إلى سعد زغلول ثم العودة إلى ميدان طلعت حرب ثم نادي السيارات، والعديد من الأنشطة الأخرى مثل السباقات بمختلف أنواعها، التي ستقام في مدينة العلمين الجديدة.

تأسيس نادي السيارات

وكان نادي السيارات قد شهد التأسيس الأول له عام 1905 بكيان يجمع مالكي السيارات في مصر من الأمراء والنبلاء والأجانب من كبار التجار، ولكنه لم يستمر بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، ليعاد تأسيسه مرة أخرى في عام 1924 تحت مسمى “نادي السيارات الملكي المصري”.