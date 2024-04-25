تجار الأسماك في الشرقية عن حملة «خليه يعفن»: التجار الكبار السبب (فيديو وصور)

انطلاق حملة خليه يعفن بالشرقية، أثارت دعوات مقاطعة شراء الأسماك على حركة شراء الأسماك في محافظة الشرقية، وأجرت فيتو جولة في حلقة السمك بمدينة الزقازيق حيث استطلعت آراء بائعي التجزئة الذين عبروا عن انزعاجهم من حملة “خليه يعفن”.

تجار الأسماك بالشرقية..ملناش ذنب وحاسبوا الكبار

وقال مصطفى علي، بائع أسماك في حلقة السمك، إنه يبيع الأسماك بأسعار مرتفعة لأن الأصناف التي يشتريها من تجار الجملة بأسعار مبالغ فيها، حيث يضطر إلى إضافة هامش ربح.

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بائع أسماك بالشرقية،فيتو

وأضاف: “اضطريت إلى خفض الأسعار لجميع أنواع الأسماك بقيمة تصل من (15 إلى 20) جنيها حتى لا تتراكم البضاعة وتتعفن وبالتالي يتخرب بيتى.. محدش بيشتري مننا إلا فين وفين" واصفا دعوات المقاطعة بـ"خراب البيوت للباعة".

ولفت إلى أن التجار الكبار في المحافظات الساحلية السبب في تلك الأزمة قائلا:”والله ما بتفرق معاهم كده كده بيتخلصوا من الفائض للمطاعم الكبيرة أو بيصدروه..إنما إحنا وعيالنا اللي بندفع الثمن".

حلقة السمك بالزقازيق بلا زبائن،فيتو

الغرفة التجارية

وأكد مصدر بالغرفة التجارية بالشرقية،أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة تجاوزت 20% حتى الآن، وأن هناك متابعة مستمرة لحركة السوق ومحاولات لتخفيض الأسعار مرجعا سبب انخفاض أسعار السمك إلى دعوات المقاطعة التي دشنت من قبل المواطنين بمحافظة بورسعيد الأيام الماضية، وأطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان "خليها تعفن".



ركود في حركة شراء الأسماك بالشرقية،فيتو



واستمرت دعوات نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مواصلة مقاطعة شراء الأسماك.

الحزن علي وجوه بائعي السمك لقلة الشراء،فيتو

انخفاض أسعار 12 نوعًا من الأسماك في الأسواق

ورصدت البوابة الحكومية انخفاضات في أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم 12 نوعًا، بانخفاضات تراوحت ما بين 3 قروش و8.9 جنيه في الكيلو حسب النوع والحجم.

تجار الأسماك يشكون قلة الزبائن،فيتو

ارتفاع أسعار 13 نوعًا من الأسماك في الأسواق

بينما رصدت البوابة الحكومية ارتفاع أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم نحو 13 نوعًا، بارتفاعات تراوحت ما بين قرشين.

3.5 جنيه ارتفاعًا في أسعار الجمبري متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر جمبري متوسط الحجم بنحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 261.2 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري متوسط الحجم من 120 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

ارتفاع طفيف في أسعار الجمبري صغير الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر جمبري صغير الحجم بنحو قرشين في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 180.9 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري صغير الحجم من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

ركود في اسواق الشرقية،فيتو

5.5 جنيهًا انخفاض في أسعار الجمبري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية



وانخفض سعر جمبري ممتاز بنحو 5.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 339.2 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري ممتاز من 150 جنيهًا إلى 625 جنيهًا للكيلو.

8.9 جنيه انخفاض في أسعار الجمبري جامبو وفقًا للبوابة الحكومية



وانخفض سعر جمبري جامبو بنحو 8.9 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 428 جنيهًا، لتتراوح أسعار الجمبري جامبو من 250 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو.