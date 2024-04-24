مع تصاعد حملة «خليه يعفن» في المحافظات.. هل انخفضت أسعار الأسماك في الأسواق؟.. 12 نوعًا تتصدر المشهد أبرزها البلطي

أسعار الأسماك في الأسواق بالتزامن مع حملة خليه يعفن، تصاعدت حملة «خليه يعفن» لمقاطعة الأسماك التي انطلقت يوم الإثنين الماضي، في محافظتي بورسعيد والإسكندرية، لتمتد إلى 7 محافظات أخرى.

دعوات بضرورة استمرار مقاطعة شراء الأسماك اعتراضًا على ارتفاع أسعاره

واستمرت دعوات نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة استمرار مقاطعة شراء الأسماك، وأن تدشن الحملة في جميع محافظات مصر اعتراضًا على ارتفاع أسعار الأسماك.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

فهل انخفضت أسعار الأسماك في أسواق المحافظات مع تصاعد حملة خليه يعفن؟

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الإجابة تستعرضها «فيتو» وذلك من خلال ما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار 12 نوعًا من الأسماك في الأسواق

رصدت البوابة الحكومية انخفاضات في أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم 12 نوعًا، بانخفاضات تراوحت ما بين 3 قروش و8.9 جنيه في الكيلو حسب النوع والحجم.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار 13 نوعًا من الأسماك في الأسواق

بينما رصدت البوابة الحكومية ارتفاع أسعار بعض الأسماك بلغ عددهم نحو 13 نوعًا، بارتفاعات تراوحت ما بين قرشين و5.3 جنيه في الكيلو حسب النوع والحجم.

تفاصيل التحركات السعرية وأسعار الأسماك في الأسواق

وعن تفاصيل التحركات السعرية وأسعار الأسماك في الأسواق فهي كالتالي:

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

3.5 جنيه ارتفاعًا في أسعار الجمبري متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر جمبري متوسط الحجم بنحو 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 261.2 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري متوسط الحجم من 120 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

ارتفاع طفيف في أسعار الجمبري صغير الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر جمبري صغير الحجم بنحو قرشين في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 180.9 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري صغير الحجم من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

5.5 جنيهًا انخفاض في أسعار الجمبري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر جمبري ممتاز بنحو 5.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 339.2 جنيه، لتتراوح أسعار الجمبري ممتاز من 150 جنيهًا إلى 625 جنيهًا للكيلو.

8.9 جنيه انخفاض في أسعار الجمبري جامبو وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر جمبري جامبو بنحو 8.9 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 428 جنيهًا، لتتراوح أسعار الجمبري جامبو من 250 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

2.3 جنيه انخفاض في أسعار مكرونة سويسي وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر مكرونة سويسي بنحو 2.3 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 110.5 جنيه، لتتراوح أسعار المكرونة سويسي من 50 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

3.6 جنيه ارتفاعًا في أسعار السردين مجمد وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر سردين مجمد بنحو 3.6 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 98.2 جنيه، لتتراوح أسعار السردين مجمد من 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

14.4 جنيه ارتفاعًا في أسعار السمك شعور وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر سمك شعور بنحو 14.4 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 176.7 جنيه، لتتراوح أسعار سمك شعور من 80 جنيهًا إلى 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار السمك حدادي وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر سمك حدادي بنحو 62 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 74.3 جنيه، لتتراوح أسعار سمك حدادي من 50 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو.

2.4 جنيه ارتفاعًا في أسعار البربون متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر بربون متوسط الحجم بنحو 2.4 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 147.8 جنيه، لتتراوح أسعار البربون متوسط الحجم من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

انخفاض أسعار البربون ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر بربون ممتاز بنحو 91 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 169.3 جنيه، لتتراوح أسعار البربون ممتاز من 80 جنيهًا إلى 400 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار المرجان متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر مرجان متوسط الحجم بنحو 54 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 116.7 جنيه، لتتراوح أسعار المرجان متوسط الحجم من 45 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار السبيط وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر سمك سبيط بنحو 5 قروش مقارنة بسعره السابق في الكيلو، مسجلًا متوسط سعر 261.1 جنيه، لتتراوح أسعار السبيط من 150 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

2.3 جنيه ارتفاعًا في أسعار فيليه بلطي وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر فيليه بلطي بنحو 2.3 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 159.3 جنيه، لتتراوح أسعار فيليه بلطي من 100 جنيه إلى 250 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار البلطي صغير الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر بلطي صغير الحجم بنحو 23 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 64.6 جنيه، لتتراوح أسعار البلطي صغير الحجم من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السمك في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار البلطي الأسواني وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر بلطي أسواني بنحو 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 88.4 جنيه، لتتراوح أسعار البلطي الأسواني من 50 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

2.6 جنيه ارتفاعًا في أسعار البلطي متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر بلطي متوسط الحجم بنحو 2.6 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 82.6 جنيه، لتتراوح أسعار البلطي متوسط الحجم من 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار البلطي ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر البلطي ممتاز بنحو 86 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 94.4 جنيه، لتتراوح أسعار البلطي ممتاز من 70 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في الأسواق، فيتو

1.2 جنيه ارتفاعًا في أسعار السمك دنيس وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر سمك دنيس بنحو 1.2 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 198.4 جنيه، لتتراوح أسعار الدنيس من 55 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

انخفاض أسعار البياض متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر بياض متوسط الحجم بنحو 13 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 109 جنيهات، لتتراوح أسعار بياض متوسط الحجم من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في أسعار البياض ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر بياض ممتاز بنحو جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 132.7 جنيه، لتتراوح أسعار بياض ممتاز من 70 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في الأسواق، فيتو

7.8 جنيه انخفاضًا في أسعار قشر البياض وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر قشر بياض بنحو 7.8 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 133.6 جنيهًا، لتتراوح أسعار قشر البياض من 80 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار الكابوريا وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر الكابوريا بنحو 3 قروش في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 128.2 جنيه، لتتراوح أسعار الكابوريا من 60 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو.

3.9 جنيه ارتفاعًا في أسعار سمك القرش وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر سمك قرش بنحو 3.9 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 89.5 جنيه، لتتراوح أسعار سمك القرش من 60 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار السردين وفقًا للبوابة الحكومية

وانخفض سعر السردين بنحو 27 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 81.8 جنيه، لتتراوح أسعار السردين من 25 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القراميط وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر القراميط بنحو 39 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 51.8 جنيه، لتتراوح أسعار القراميط من 30 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.

5.3 جنيه ارتفاعًا في أسعار البوري متوسط الحجم وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر البوري متوسط الحجم بنحو 5.3 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 141.7 جنيه، لتتراوح أسعار البوري متوسط الحجم من 100 جنيه إلى 190 جنيهًا للكيلو.

جنيه ارتفاعًا في أسعار البوري ممتاز وفقًا للبوابة الحكومية

ارتفع سعر البوري ممتاز بنحو جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 162.7 جنيه، لتتراوح أسعار البوري متوسط الحجم من 105 جنيهات إلى 200 جنيه للكيلو.

انخفاض أسعار الماكريل المجمد وفقًا للبوابة الحكومية

انخفض سعر ماكريل مجمد بنحو 24 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعره السابق، مسجلًا متوسط سعر 114.1 جنيه، لتتراوح أسعار الماكريل مجمد من 55 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.