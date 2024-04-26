جمع بين الزراعة والتجارة.. «جيوفاني» ينجح في زراعة الخضروات والفاكهة بشرفات المنازل.. ويقدم لخبراته لمتابعيه على توك توك (فيديو)

جيوفانى إيهاب ميشيل.. عمره عشرين عاما فقط ولكنه يحمل من الشغف والخبرة ما يكفي لأن يكون مصدر إلهام ووعى لعدد كبير من محبي الزراعة، فبالرغم من صغر سنه إلا أن لديه ما يكفي من المعلومات الزراعية التى استطاع ان يفيد بها عددا كبيرا من محبي الزراعة ويساعدهم في مراحل نمو زراعتهم المختلفة.

فضل جيوفانى، المقيم في حي شبرا بالقاهرة، دخول كلية التجارة إنجليزى عن دخول كلية الزراعة حتى يستطيع أن يمزج بين دراسته للتجارة وموهبته في الزراعة، كان مترددا في البداية بين الكليتين ولكنه اتخذ قراره لأنه لا يريد أن تقتصر دراسته على الزراعة فقط.

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اكتشاف جد جيوفانى شغفه تجاه الزراعة

بحكم عمله في مكتب الزراعة وشغفه الذي جعله يقتنى أنواع زرع مختلفة في منزله. اكتشف الجد شغف جيوفانى للزراعة، وهو لايزال في سن الثالثة أو الرابعة عشر من عمره، تلك الخبرة ساعدت جيوفانى وعلمته الكثير فهو مصدر الدعم له.

في البداية أشار عليه جده أن يبدأ بزراعة الطماطم نظرا لأن زراعتها بسيطة وسهلة وإنتاجها وفير، ولم يكن جيوفانى يصدق في البداية أنه يمكن أن تنمو مثل هذه النبتة في شرفة منزله ولكنه جرب زراعتها ووجدها نجحت بالفعل في انتاج الطماطم..

شعر بالسعادة الكبيرة حينها وخاصة انه كان صغيرا في السن،ومنذ ذلك الحين بدأ يبحث أكثر في الزراعة وحاول ان يتعلم كل شيء حتى بدأ بالزراعة داخل شرفة منزله،جرب أنواع جديدة من النباتات وكلما نجح في رعايتهم وكبرت،كلما زاد شغفه وحبه للزراعة.

فؤاد الزراعة بالمنزل

توفر الزراعة بالمنزل الطاقة الإيجابية اللازمة للإنسان حيث تجعله أكثر إيجابية وإنتاجية وأكثر سعادة وتركيزا في العمل حيث تساعد على تحسين نوعية الهواء داخل المنزل وخفض مستويات ثانى أكسيد الكربون ، كما أن الزراعة بالمنزل توفر طعاما صحيا خاليا من المبيدات الحشرية الصناعية من خلال تبديلها بالمبيدات الحشرية والأسمدة الطبيعية،وأيضا تضفى لمسة جمالية للمنزل سواء من الداخل أو الخارج.

بداية تعليم الناس الزراعة

أنشأ جيوفانى أول صفحة له على اليوتيوب في سن الخامسة عشر عاما ثم اتجه الى التيك توك لكى يطور مجاله في تعليم الناس الزراعة وخاصة وأنه لم يجد حينها احدا يقدم مثل هذا المحتوى عن الزراعة على هذه المنصة من قبل مثل كيفية زراعة الطماطم من أول البذرة إلى النتيجة في فيديو مدته دقيقة واحدة،هذه الفيديوهات القصيرة المفيدة ساعدت على زيادة عدد المتابعين على صفحته حتى وصلوا الى نصف مليون متابع فى سنتين أو أقل سواء كانوا من داخل مصر اومن دول عربية أخرى،أعلى فيديو لديه وصل في عدد المشاهدات إلى 10 و11 مليون مشاهد وعدد الفيديوهات التي قام بإنشائها حوالى اكثر من 700 فيديو.

بدأ جيوفانى بالحديث فيهم عن نباتات الزينة فهى تشغل اهتمام بعض المتابعين نظرا لشكلها الحلو وما فيها من ورود ثم تابع بعد ذلك عمله واتجه الى النباتات التي تستخدم في المطبخ مثل الريحان والروزمارى والزعتر والفراولة والطماطم والخيار والمانجو والبصل.

تواصل مع جيوفانى الكثير من الفنانين والإعلاميين ليشاركهم خبرته في الزراعة مثل الفنانة رانيا فريد شوقى فهى دائمة التواصل معه والمطرب حكيم .. يسألونه عن أنواع زرع كثيرة مثل البطاطا والفراولة وكيفية عمل سماد الخميرة وبعضهم يأخذ استشارته في زرع ما لديهم حتى يتعلموا كيف يتعاملون معه.

حلم جيوفانى

جيوفانى يحلم بتشجيع الناس على استغلال شرفتهم وزراعة أنواع مختلفة من النباتات فيها بدلا من استخدامها في تخزين الأشياء الخاصة بمنزلهم،ونصح بزراعة النباتات السهلة كالريحان والجرجير نظرا لأنها موجودة بالمنزل ويمكن استخدامها في الزراعة وأيضا الطماطم والبصل والبطاطس.

ويمكن لحبة البطاطس ان تنتج حوالى كيلو أو اثنين من البطاطس لو زرعت في حوض زراعة وكذلك بذرة الطماطم يمكن ان تنتج أكثر من 10 حبات طماطم اذا كانت مساحة تربتها صغيرة ويمكن ان تنتج أكثر من ذلك اذا كانت داخل حوض زراعة اكبر.

حملة " اللى يغلى ازرعه "

من خلال هذه الحملة قام جيوفانى بعمل فيديو يومى يتكلم فيه عن نبتة نستخدمها في حياتنا اليومية،وأنشأ جيوفانى هذه الحملة ليستطيع ان يخلق بديلا مناسبا قليلا عن أسعار الخضروات الغالية في السوق مثل الطماطم والبطاطس والخيار،هذه الخضراوات يمكن زراعتها في الشرفة ويمكنها ايضا ان تعطى إنتاجا وفيرا إذا زرعت منها كمية كبيرة كما أن الضوء وحالة الطقس التي تحتاجها هذه الخضراوات تتوافق مع أجواء شرفة المنزل فهي لا تحتاج بالضرورة إلى أرض زراعية كبيرة.

وحتى تتكون خبرة الفرد في الزراعة يمكن زراعة نباتات الزينة أولا مثل الورد والنباتات ذات الرائحة العطرة نظرا إلى أنها أسهل في رعايتها من الخضراوات وبعد ذلك يمكن الاتجاه إلى زراعة الخضراوات نظرا لأنها تحتاج الى خبرة أكثر في الإنتاج.

كل زرعة تحتاج الى رعايتها الخاصة مثل كمية الضوء والماء ودرجة الحرارة والتربة المناسبة ولذلك يجب ان تكون الزرعة مناسبة لأجواء شرفة المنزل،فاذا كانت الزرعة تحتاج إلى الشمس يجب ان تكون الشرفة متوفر بها الشمس فلا يجب ان أعرض زرعة تحب الشمس إلى الظل والعكس صحيح.

من أكثر النباتات حبا لدى جيوفانى الريحان والإيفوربيا الحمراء لإنه نبات غريب وجميل فى نفس ذات الوقت فهو ينمو كصبار ثم يطرح ورد وورق في نفس الوقت وهذا ما يميزه عن باقى أنواع النباتات.