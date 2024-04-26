الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير حوالي 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم الجمعة في البورصات العالمية.

أسعار القصدير

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

Advertisements

استخدامات القصدير

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

صناعات أخرى للقصدير 

كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

مزايا القصدير في الصناعات 

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استخدامات القصدير اسعار القصدير سعر القصدير القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

صراع إيطالي على ضم نجم دفاع ليفربول

منوعات

المزيد

بلومبرج: ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ 23 مليار دولار

ناسا تكتشف علامات محتملة لوجود الحياة على أحد الكواكب

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

تراجع سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية