السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير حوالي 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم الجمعة في البورصات العالمية.

 

أسعار القصدير

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

Advertisements

استخدامات القصدير

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

صناعات أخرى للقصدير 

كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

مزايا القصدير في الصناعات 

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استخدامات القصدير اسعار القصدير القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يعبر مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصل للنهائي (صور)

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا، مها الصغير: الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح

خبير: الملف الاقتصادي يدار بشكل خاطئ وورقة الدكتور غنيم بها حلول مرنة

دوري أبطال أفريقيا، وسام أبو علي يقرب الأهلي من النهائي بهدف ثان في شباك مازيمبي (صور)

منوعات

المزيد

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

تفسير حلم البطيخ في المنام وعلاقته باقتراب عقد صفقة مشروع كبير

حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية