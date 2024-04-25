أخبار مصر: 10 رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء، قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وجه الرئيس السيسي كلمة إلى الشعب المصري في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مؤكدا أنها تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر.

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نظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، والذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ احدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، منح مزارعي البنجر الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لموسم 2024 علاوة محاصيل منافسة بأثر رجعي.

تضمن قرار شركة السكر منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 300 جنيه لكل طن بأثر رجعي لمن قام بتوريد محصول البنجر خلال شهري مارس وابريل بالباضافة إلى منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 200 جنيهًا لكل طن سيتم توريده خلال شهر مايو وزيادة الدعم لمخصب البورون إلي 140 جنيهًا للفدان بدلا من 100 جنيهًا، وذلك بالاضافة الي جميع المزايا الممنوحة سابقًا.

وقعت واحدة من أخطر جرائم القرن السياسية، وهي اغتيال «السير لي ستاك» سردار الجيش المصري وحاكم السودان، وترتب على اغتياله نتائج جسيمة؛ أهمها استقالة الحكومة المصرية، وخروج الجيش المصري من السودان وعلى الرغم من أن الحادث وقع في منتصف النهار وفي شارع مزدحم، فقد تمكن الجُناة من الهرب.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد سيتم قطع المياه عن مناطق ( شارع المطراوى ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري – الزيتون الشرقية) وضعف المياه عن مناطق ( حمامات القبة – ابن سندر )، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء غد الجمعة الموافق 26-4-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 ولمدة 6 ســاعـات.