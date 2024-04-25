الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

التوقيت الصيفي، فيتو
التوقيت الصيفي، فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء نظام التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل.

وأشارت الصفحة إلى أن نظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، والذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي الجريدة الرسمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

مواد متعلقة

23 مليار جنيه استثمارات، إنجاز تاريخي لمنظومة التعليم العالي في سيناء (إنفوجراف)

منطقة اللسان ومشروع جنة ومحطة الحاويات، تفاصيل 3 مشروعات عملاقة لتطوير محافظة دمياط

يستهدف 19 ألف نسمة، تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر

ارتفاع الاستهلاك وتراجع التضخم يدعمان الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية