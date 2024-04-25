قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء نظام التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل.
وأشارت الصفحة إلى أن نظام التوقيت الصيفي يحدده القانون رقم 24 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2023، والذي نصّ في مادته الأولى، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
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