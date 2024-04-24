حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالمدينة، وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة المشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن، بالتنسيق مع شرطة التعمير، قامت بشنِ حملة للمرور علي جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية "الخلسة".

Advertisements

وأضاف رئيس الجهاز، أسفرت الحملة عن ضبط عدد ( 23 ) وصلة مياه مخالفة، من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالمدينة، لافتا إلى أنه أثناء الحملة تم أيضا فصل وضبط عدد ( 3 ) مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، ومصادرة كمية كبيرة من خراطيم المياه المستخدمة في رى المسطحات الخضراء وفصل وصلاتها.

وفى ذات السياق تم فصل ورفع عدد ( 4 ) عدادات مياه معطلة وإستبدالها بعدادات مياه مسبوقة الدفع، بعد حساب متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة، طبقا للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدينة بما له من أهمية قصوى.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد واستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة للحفاظ على المرافق العامة بالمدينة واستيداء حقوق الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء تماما علي ظاهرة سرقة مياه الشرب المخالفة بالمدينة.

تفقد اليوم الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه كل من المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية البدء في أعمال التطوير وبالشاطئ العام والاستعداد لاستقبال موسم الصيف القادم ورفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة.

كما تفقد أعمال الزراعة والتجميل لنموذج التطوير بالشاطئ العام ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة بتكلفة إجمالية (١٤) مليون جنيه.

وشدد على سرعة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع رفع كفاءة السور وممشى الكورنيش والخدمات الشاطئية.

وأن يتم التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطئ والكورنيش كما تفقد سيادته أعمال التطوير بالمدخل الغربى الساحلى للمدينة.

وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بالمدخل وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول فى كافة المحاور التنموية والخدمية بالمدينة.

كما طالب المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو باستغلال بعض قطع الأراضى غير الشاغرة ببعض المراحل بالمدينة، وذلك للاستفادة منها فى بعض المشروعات سواء سكنى أو خدمى أو ترفيهي.



وتفقد سعيد عددا من المناطق بالمدينة وقام بالمرور على المجاورات ( ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ ) للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والتنمية وصيانة الكهرباء والزراعة والنظافة والتجميل الإشغالات والمخالفات وكان برفقته مها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز.