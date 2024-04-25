ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)
كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أخطر جرائم القرن السياسية، وهي اغتيال «السير لي ستاك».
حيث وقعت واحدة من أخطر جرائم القرن السياسية، وهي اغتيال «السير لي ستاك» سردار الجيش المصري وحاكم السودان، وترتب على اغتياله نتائج جسيمة؛ أهمها استقالة الحكومة المصرية، وخروج الجيش المصري من السودان وعلى الرغم من أن الحادث وقع في منتصف النهار وفي شارع مزدحم، فقد تمكن الجُناة من الهرب.
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