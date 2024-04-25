التموين: 12 فرصة استثمارية على 500 فدان بـ 8 محافظات وتذليل العقبات أمام المستثمرين

تسعى وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من خلال طرح الفرص الاستثمارية المناسبة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

طرح 12 فرصة استثمارية بالمحافظات

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ 8 محافظات مختلف على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 500 فدان بعدد من المحافظات وهم (البحيرة- الأقصر – الشرقية – بني سويف – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادي الجديد).

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دعم المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية على دعم المشروعات التى ينفذها الجهاز وفتح خطوط تواصل لمساعدة المطورين الجدد المتقدمين للطرح، مشيرا إلى أن الجهاز لن يدخر جهدا في توفير كافة الدعم اللازم لإنجاح المشروعات المخطط تنفيذها من خلال تذليل كافة العقبات أمامهم والمساعدة في إنهاء كافة الإجراءات التي تخص تلك المشروعات مع الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز أن هناك مناطق لوجستية تم افتتاحها بالشراكة مع العديد من المطورين من القطاع الخاص وصلت نسبة تنفيذها بعضها إلى 95 %، بالإضافة إلى وجود مشروعات سيتم افتتاحها قريبًا تخدم عددًا من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويعمل الجهاز على مد كافة المطورين بالبيانات اللازمة والمعلومات في مساعدة المطورين في استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، موضحا بأنه سيكون هناك جلسة استفسارات يوم 28 أبريل الجاري للرد على كافة الاستفسارات المطلوبة مع كافة المطورين وتقديم كافة التوضيحات خلال هذه الجلسة، موضحا بأن هناك خلية عمل قائمة على حل كافة المشكلات والرد على جميع الاستفسارات.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على مشاركتها كجهات راعية للبطولة.