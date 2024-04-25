انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد سيتم قطع المياه عن مناطق ( شارع المطراوى ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري – الزيتون الشرقية) وضعف المياه عن مناطق ( حمامات القبة – ابن سندر )، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء غد الجمعة الموافق 26-4-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 ولمدة 6 ســاعـات.

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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

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