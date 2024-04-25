الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة   أنه نظرًا  للقيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد سيتم قطع المياه عن مناطق ( شارع المطراوى ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري – الزيتون الشرقية) وضعف المياه عن مناطق ( حمامات القبة – ابن سندر )، وذلك اعتبارا من الساعة  الثانية عشرة مساء غد الجمعة الموافق 26-4-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 ولمدة 6 ســاعـات.

حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة

رئيس مياه القناة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المواعيد المحددة

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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01206665125
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