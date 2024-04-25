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التموين: منح مزارعي البنجر علاوة 300 جنيه بأثر رجعي

وزارة التموين ,فيتو
وزارة التموين ,فيتو

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ احدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية،  منح مزارعي البنجر الذين قاموا بتوريد محصول البنجر لموسم 2024 علاوة محاصيل منافسة بأثر رجعي.

منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 300 جنيه لكل طن

وتضمن قرار شركة السكر منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 300 جنيه لكل طن بأثر رجعي لمن قام بتوريد محصول البنجر خلال شهري مارس وابريل بالباضافة إلى منح علاوة محاصيل منافسة بواقع 200 جنيهًا لكل طن سيتم توريده خلال شهر مايو وزيادة الدعم لمخصب البورون إلي 140 جنيهًا للفدان بدلا من 100 جنيهًا، وذلك بالاضافة الي جميع المزايا الممنوحة سابقًا.

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بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا وتستهدف التموين إستلام مايقرب من مليون طن بنجر.  وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، ويزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر

وقال المصيلحي: إن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهًا  يتراوح  من 1900 إلي 1350 جنيهًا، وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

 صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024

 

وأوضح المصيلحي أنه تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافزا إضافيا عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافزا إضافيا عن الطن الواحد.

وتابع المصيلحي، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعرا أساسيا و300 جنيه حافزا إضافيا للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعرا أساسيا و250 جنيهًا حافزا إضافيا للطن.

أضاف الوزير أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعرا أساسيا و250 جنيها حافزا إضافيا للطن

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