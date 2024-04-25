الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة: نفاد الوقود يهدد بقطع الكهرباء عن مستشفيات غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من اقتراب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

سرعة التدخل وتوفير الوقود

 كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى

 وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

Advertisements

الاحتلال الإسرائيلي

كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إجراءات تعسفية من الاحتلال على إدارة النفايات الصلبة في فلسطين.. أزمة متفاقمة بــ رام الله.. ومدينة البيرة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحة الفلسطينية غزة العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

ارتفاع أعداد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 141

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و305 شهداء

وزير المالية الإسرائيلي: لن يكون هناك أمن دون سيطرتنا على قطاع غزة

وصول 162 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم البري
ads

الأكثر قراءة

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

إسماعيل شيرين، حكاية الرجل المنسي فى عودة طابا، شهادته حسمت المعركة لمصلحة مصر، ومفيد شهاب يشيد بوطنيته في فيلم وثائقي

كولر يكشف سر تغيير مركز متولي ونصيحة قمصان

منوعات

المزيد

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

المزيد
الجريدة الرسمية