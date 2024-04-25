الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة: نفاد الوقود يهدد بقطع الكهرباء عن مستشفيات غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من اقتراب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

سرعة التدخل وتوفير الوقود

كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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الاحتلال الإسرائيلي

كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.