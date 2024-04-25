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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و305 شهداء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34305 شهداء و77.293 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة.

وأمس، قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

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وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتوقع انتشار المجاعة بحلول مايو

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في مارس إن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو، في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع  بحلول يوليو.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة خلال الأشهر الـ 6 التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة.

تدمير القطاع بشكل كامل

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي باللوم على وكالات الإغاثة في عدم الكفاءة في التوزيع. وذلك علي حد قولها.

وأدي العدوان الإسرائيلي إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل،  بالإضافة إلي  ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

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