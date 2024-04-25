أسوشيتد برس: صور الأقمار الصناعية تؤكد بناء أمريكا ميناء جديدا في غزة

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد بناء الولايات المتحدة الأمريكية ميناء جديدا في غزة.

إنشاء ميناء غزة البحري

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بزعم نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن سفنًا تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق المتوسط، الثلاثاء، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات لغزة.

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وذكرت في بيان لها، أن سفنًا من لواء النقل السابع غادرت قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا، قاعدة "لانجلي-يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن السفن تحمل معدات وإمدادات لازمة لإنشاء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إجراء عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية.

وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5280 رطلًا من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمكرونة والأغذية المعلبة، بحسب بيان.