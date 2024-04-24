الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل نتنياهو في شارع غزة بالقدس

احتجاجات امام منزل
احتجاجات امام منزل نتنياهو، فيتو

أثارت أنباء خروج رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار من الأنفاق ردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى، حيث أقدموا على احتجاجات أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس.

احتجاجات أمام منزل نتنياهو

وأظهر مقطع فيديو مشاهد من احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس، حاملين لافتات وسط هتافات وغضب كبير على الحكومة.

وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو، محملة إياها الفشل في إبرام صفقة تبادل.

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وتستمر الاحتجاجات وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الأسرى الإسرائيليين، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك.

وقبل أيام نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، متهمين الحكومة بأن "دماء الأسرى على يدها".

يحيى النسوار

اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال

وفي السياق، قال مصدر قيادي في حركة "حماس" اليوم الأربعاء، إن "زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ليس معزولا عن الواقع هناك، على الرغم من الحرب الإسرائيلية، التي لا تتوقف على مدار اليوم".

كما أوضح أن "الحديث عن السنوار، على أنه قابع معزول في الأنفاق، ما هو إلا زعم من جانب نتنياهو وأجهزته ليغطي على فشله في تحقيق الأهداف المعلنة أمام الشارع الإسرائيلي وأمام حلفائه"، مؤكدا أن السنوار "يمارس عمله قائدا للحركة في الميدان".

وأضاف المصدر، أن السنوار "تفقد أخيرا مناطق شهدت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال، والتقى بعض مقاتلي الحركة فوق الأرض وليس في الأنفاق".

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إسرائيل حماس يحيى السنوار غزة نتنياهو احتجاجات أمام منزل نتنياهو

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