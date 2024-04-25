مقتل موظف في وكالة التنمية البلجيكية بغزة، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في بروكسل
أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، اليوم الخميس، عن مقتل موظف في وكالة التنمية البلجيكية وعائلته جراء قصف إسرائيلي في غزة.
استدعاء السفيرة الإسرائيلية في بروكسل
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريحات لها، إنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية في بروكسل لإدانة قصف المناطق المدنية والسكان وللمطالبة بتفسير.
وأشارت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن قصف المناطق المدنية والسكان يتعارض مع القانون الدولي.
ذور الأزمة الجارية بقطاع غزة
وفي وقت سابق، قالت لحبيب، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جذور الأزمة الجارية بقطاع غزة والعمل على تجنبها.
وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه يجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة الحالية عسكريًا فقط.
خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، أنه منذ اليوم الأول تبنت بلجيكا موقفًا متوازنًا حيال الأزمة.
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