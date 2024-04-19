أسعار الأسماك اليوم، البوري يبدأ من 90 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 70 إلى 74 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 63 إلى 69 جنيها.

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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قشر بياض من 120 إلى 160 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 130 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 125 جنيهًا، مكرونة سويسي من 85 إلى 125 جنيهًا، كيلو مكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر كيلو سبيط من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، مرجان ممتاز من 80 إلى 100 جنيه، كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، كيلو مرجان متوسط الحجم من 55 إلى 75 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

البربون يسجل 130 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا، السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 520 إلى 640 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو، سعر كيلو جمبري طازج صغيرمن 100 إلى 270 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر البوري ممتاز من 110 إلى 150 جنيهًا للكيلو، كيلو بوري وسط من 90 إلى 100 جنيه.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة، سجل سعر كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.