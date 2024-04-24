أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لما قبل 14 شهرًا بسوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

البلطي يتراجع لأسعار ما قبل 14 شهرًا ماضية

وشهد سوق العبور اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 انخفاض سعر البلطي لمستويات سعرية لم يصل لها منذ 14 شهرًا، وتحديدًا في يناير 2023، إذ شهد عام 2023 ارتفاع أسعار البلطي لمستويات تتخطى الـ 85 جنيهًا في سوق العبور.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، في السطور التالية:

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 60 إلى 64 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 64 إلى 58 جنيها، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 115 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، مرجان ممتاز من 75 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 85 إلى 145 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 90 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 540 إلى 640 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 530 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.