أفضل ماسكات وزيوت طبيعية لشعرك في الصيف

أفضل ماسكات وزيوت طبيعية لشعرك، يعاني الشعر في فصل الصيف من العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في صحته ونضارته، مثل أشعة الشمس الحارقة، والكلور الموجود في حمامات السباحة، والملح الموجود في مياه البحر.



ماسكات وزيوت طبيعية لشعرك

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن هناك العديد من الماسكات والزيوت الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تغذية الشعر الجاف وحمايته خلال فصل الصيف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

ماسك الموز

المكونات:

موزة ناضجة

ملعقتان كبيرتان من العسل

الطريقة:

هرس الموز مع العسل حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

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ماسك الأفوكادو

المكونات:

نصف ثمرة أفوكادو

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

هرس الأفوكادو مع زيت الزيتون والعسل حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

ماسك زيت جوز الهند

المكونات:

2-3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند حتى يصبح سائلًا.

ضعي الزيت على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

ماسك الزبادي

المكونات:

كوب من الزبادي

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من ماسكات الشعر:

استخدمي هذه الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع.

تأكدي من اختبار الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على شعرك بالكامل.

استخدمي مكونات عضوية قدر الإمكان.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

اشربي الكثير من الماء.

قللي من تعرض شعرك لأشعة الشمس.

استخدمي قبعة أو وشاحًا لحماية شعرك من الشمس.

استخدمي شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة.



أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الجاف في الصيف

زيت جوز الهند: زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي ترطب الشعر وتمنع الجفاف. يمكن تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الدافئ قبل غسل الشعر، أو تركه على الشعر كقناع ليلة كاملة.

زيت الزيتون: زيت الزيتون غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس. يمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب للشعر بعد غسله، أو خلطه مع العسل أو الأفوكادو لصنع قناع للشعر.

زيت الأرجان: زيت الأرجان غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف وتُصلحه. يمكن استخدام زيت الأرغان كعلاج موضعي للأطراف المتقصفة، أو كمرطب بعد غسل الشعر.

زيت الأفوكادو: زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن التي تُغذي الشعر وتُقويه. يمكن صنع قناع للشعر عن طريق خلط زيت الأفوكادو مع العسل والبيض.

زيت الجوجوبا: زيت الجوجوبا مشابه لزيت sebum الذي ينتجه فروة الرأس بشكل طبيعي، مما يجعله مرطبًا رائعًا للشعر. يمكن استخدام زيت الجوجوبا كمرطب للشعر بعد غسله، أو خلطه مع زيت إكليل الجبل لتعزيز نمو الشعر.



زيوت طبيعية

نصائح لاستخدام الزيوت الطبيعية للشعر الجاف في الصيف:

دفّئ الزيت قبل الاستخدام: سيساعد ذلك على امتصاصه بشكل أفضل في الشعر.

ركزي على أطراف الشعر: تميل أطراف الشعر إلى الجفاف أكثر من بقية الشعر، لذا تأكدي من تغطيتها جيدًا بالزيت.

اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل: كلما طالت مدة ترك الزيت على شعرك، كلما كان ذلك أفضل.

استخدمي قبعة الاستحمام: سيساعد ذلك على حبس الحرارة والرطوبة في شعرك، مما يعزز امتصاص الزيت.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف: تجنبي استخدام الشامبو القاسي، حيث يمكن أن يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية.

كرري العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع: للحصول على أفضل النتائج، كرري العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع.