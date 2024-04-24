خطوات حماية الشعر، من الموجة الحارة والتعرض لأشعة الشمس

خطوات حماية الشعر، من الموجة الحارة وأشعة الشمس المحرقة، عديدة وهامة، ولابد من الحرص على اتباعها؛ حتى يمكن حماية الشعر من التقصف والبهتان، والجفاف أيضا، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس المحرقة، وارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو.

خطوات حماية الشعر من الحر والشمس

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن خطوات حماية الشعر من الحر والشمس عديدة وهامة، والتي تنقسم ما بين قبل الخروج، وبعد العودة للبيت، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

قبل الخروج

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ارتدي قبعة

هي الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لحماية شعرك وفروة رأسك من أشعة الشمس الضارة.

اختاري قبعة واسعة الحواف تُغطّي شعرك وجلدك قدر الإمكان.

من الأفضل اختيار قبعة مصنوعة من مواد طبيعية تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو القش.

استخدمي واقي الشمس للشعر

تتوفر العديد من منتجات واقي الشمس للشعر التي تحتوي على مكونات تحمي شعرك من الأشعة فوق البنفسجية.

ابحثي عن منتج يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، وهما مكونات طبيعية فعالة في حماية الشعر.

ضعي واقي الشمس على شعرك قبل الخروج إلى الشمس بـ 15 إلى 30 دقيقة، ثم أعيدي وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.

رطبي شعرك

يساعد ترطيب شعرك على جعله أكثر مقاومة للتلف.

استخدمي بلسمًا أو زيتًا للشعر قبل الخروج إلى الشمس، أو اصنعي قناعًا منزليًا من المكونات الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

أثناء التعرض للشمس

قلّلي من وقت التعرض للشمس

حاولي قدر الإمكان قضاء وقت أقل في الشمس، خاصةً خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

إذا اضطررت إلى البقاء في الخارج، ابحثي عن الظل قدر الإمكان.

اربطي شعرك

سيساعد ربط شعرك في تسريحة ذيل حصان أو كعكة على حمايته من أشعة الشمس المباشرة.

العناية بالشعر

بعد التعرض للشمس

اغسلي شعرك

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم بعد العودة من الخارج لإزالة أي تراكم من الأوساخ أو منتجات العناية بالشعر.

استخدمي قناعًا للشعر

سيساعد قناع الشعر على ترطيب شعرك وإصلاح أي تلف ناتج عن التعرض للشمس.

يمكنك استخدام قناعًا للشعر جاهزًا أو صنع قناعًا منزليًا من المكونات الطبيعية مثل العسل أو الأفوكادو.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا

يساعد تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة؛ على تغذية شعرك من الداخل وجعله أكثر مقاومة للتلف.

تأكدي من شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة شعرك وجسمك.

قلّلي من استخدام أدوات التصفيف الحرارية

يمكن أن تؤدي أدوات التصفيف الحرارية، مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد، إلى تلف شعرك وجعله أكثر عرضة للتلف.

حاولي استخدام هذه الأدوات قدر الإمكان، واستخدمي واقيًا من الحرارة عند استخدامها.

احصلي على قصات شعر منتظمة

يساعد تقليم الأطراف المتقصفة بانتظام على الحفاظ على صحة شعرك ومنع المزيد من التلف.