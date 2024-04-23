تهتم الفتيات كثيرا بالعناية بالشعر لحمايته من التساقط والتقصف ما يعزز من جماله ولمعانه ويحافظ على كثافته وطوله.

والعناية بالشعر تعنى التغذية السليمة القائمة على الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

خلطة سحرية تقوى الشعر من الجذور

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، خلطة سحرية تقوى الشعر من الجذور وتمنع تقصفه وتزيد طوله وكثافته.

المكونات:-

ملعقة حلبة

2 ملعقة بذور الكتان

2 عود روز ماري

كوب ماء

ملعقة زيت زيتون

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الطريقة:-

نغسل الحلبة ونضعها فى مقلاة مع بذور الكتان والماء والروز ماري ونرفعها على النار.

نترك الخليط يغلى على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نصفى الخليط بواسطة قماشة خفيفة.

ونحفظ الجل فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

عند الاستخدام نأخذ من الجل ملعقة ونضيف لها ملعقة زيت زيتون ونقلب جيدا.

نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة سحرية تقوى الشعر من الجذور، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.