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صحة ومرأة

آمنة ومرطبة، أفضل زيوت طبيعية لتسمير البشرة

تسمير البشرة، فيتو
تسمير البشرة، فيتو

أفضل زيوت طبيعية لتسمير البشرة، على الرغم من الكثير من الفتيات يبحثن عن أفضل وأسرع وسائل تفتيح البشرة، بعد أن تسببت الشمس في اسمرارها، إلا أن هناك الكثير من الفتيات أيضا يبحثن عن أفضل وأسرع وسائل لتسمير البشرة واكتساب اللون البرونزي.


فوائد استخدام الزيوت الطبيعية لتسمير البشرة
 

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الزيوت الطبيعية تعد بديلًا رائعًا لمنتجات تسمير البشرة التجارية، فهي توفر العديد من الفوائد، منها:

آمنة وطبيعية: تُعدّ الزيوت الطبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة التي قد تُسبّب تهيجًا أو حساسية للبشرة.

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مرطّبة: تُساعد الزيوت الطبيعية على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ممّا يُعزّز الحصول على لون برونزي صحيّ ومُتجانس.

غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي العديد من الزيوت الطبيعية على مضادات الأكسدة وفيتامينات تُغذّي البشرة وتُحسّن من مظهرها.

تُعزّز إنتاج الميلانين: تُحفّز بعض الزيوت الطبيعية إنتاج الميلانين، وهي الصبغة التي تُضفي اللون على البشرة.

 

أفضل الزيوت الطبيعية لتسمير البشرة:
 

أضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي يمكنها أن تمنح بشرتك اللون البرونزي الجذاب، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

زيت الجزر: غنيٌّ ببيتا كاروتين، الذي يُحوّل إلى فيتامين أ في الجسم، ممّا يُعزّز إنتاج الميلانين ويُضفي لونًا برونزيًا طبيعيًا.

زيت جوز الهند: مرطّبٌ ممتازٌ يُساعد على حماية البشرة من الجفاف ويُعزّز لونها البرونزي.

زيت الزيتون: غنيٌّ بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُغذّي البشرة وتُحميها من التلف.

زيت بذور العنب: غنيٌّ بمركبات مضادة للالتهابات تُساعد على تهدئة البشرة وتُحسّن من مظهرها.

زيت الروكو: يحتوي على مادة تُسمّى "بيكسين" تُضفي لونًا برونزيًا طبيعيًا على البشرة.
 

تسمير البشرة بالزيوت

نصائح لاستخدام الزيوت الطبيعية لتسمير البشرة:
 

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك بعض النصائح التي تحتاجين لاتباعها عند استخدام الزيوت الطبيعية لتسمير البشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

قشّري بشرتك قبل الاستخدام: يُساعد تقشير البشرة على إزالة الخلايا الميتة، ممّا يُتيح للزيت التغلغل بعمقٍ أكبر ويُساعد على الحصول على لونٍ متجانس.
ضعي الزيت على بشرة رطبة: يُساعد ذلك على امتصاص الزيت بشكلٍ أفضل ويُمنع جفاف البشرة.
استخدمي كميةً كافية من الزيت: تأكّدي من تغطية جميع أجزاء جسمك بشكلٍ متساوٍ.
عرّضي بشرتك للشمس تدريجيًا: ابدئي بفتراتٍ قصيرة من التعرض للشمس وزدّي المدة تدريجيًا.
استخدمي واقي الشمس: من المهمّ استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.
رطّبي بشرتك بانتظام: يُساعد ذلك على الحفاظ على لونها البرونزي ومنع الجفاف.
اختبري الزيت على منطقةٍ صغيرة من بشرتك قبل استخدامه على كامل الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية.
تجنّبي استخدام الزيوت الطبيعية إذا كانت بشرتك حساسة.
اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة بشرتك.
 

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