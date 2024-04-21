استخدمى هذا البخاخ لشعر طويل وغزير ورائحة مميزة

جمال الشعر من جمال صاحبته لذا تهتم معظم الفتيات بالعناية بالشعر وتغذيته حفاظا على جماله ولمعانه وزيادة طوله وكثافته.

وجمال الشعر لا يحتاج سوى التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وترطيبه يوميا واستخدام الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لشعر طويل وغزير

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر طويل وغزير ورائحته مميزة.

المكونات:-

2 عود روز ماري

2 عود نعناع طازج

5 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونقلب جيدا.

ثم نغطى البولة ونتركها حتى يتغير لون المكونات وتبرد الماء تماما.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.

نرش الخليط على الشعر بعد غسله بالشامبو ونتركه على الشعر بدون غسيل.

هذا الخليط يغذى الشعر وينظف فروة الرأس ويزيد طول الشعر وكثافته ويجعل رائحته مميزة.

زيادة طول الشعر وكثافته، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.