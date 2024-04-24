الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

بروتين طبيعي لعلاج مشاكل الشعر وفرده

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

علاج مشاكل الشعر تكون من خلال إعادة ترميم الشعر بواسطة الزيوت الطبيعية والوصفات التى تغذي الشعر من الجذور.

وهذا يتضمن التغذية السليمة والترطيب اليومي للشعر والمواظبة على تنظيفه وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر.

بروتين طبيعي لعلاج جميع مشاكل الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، بروتينا طبيعيا لعلاج جميع مشاكل الشعر وفرده.

المكونات:-

موزة ناضجة

صفار بيضة

3 ملاعق زيت زيتون 

2 ملعقة كبيرة حمام كريم على حسب نوع الشعر 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الموز ونهرسه جيدا.
  • ثم نضيف له صفار البيض وزيت الزيتون وحمام الكريم.
  • نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو جيدا.
  • نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
بروتين طبيعي لعلاج جميع مشاكل الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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