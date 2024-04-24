أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية.. وعقوبات صارمة على المخابز المخالفة لأسعار الخبز الجديدة

أخبار مصر، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية، وكان من أبرزها:

السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية في العاصمة الجديدة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي والتي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 11 دولة عربية هى: مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات

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وتأتي البطولة فى إطار احتفالات الدولة بالذكري 42 لتحرير سيناء وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة كما تظهر البطولة استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة كبري البطولات العربية والدولية.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة الإعلان عن تفاصيل الإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

غرفة عمليات التموين تتلقى شكاوى المواطنين ضد المخابز وإحالة المخالفين للنيابة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والمشكلة لمتابعة أسعار الخبز السياحي والفينو، وإلتزام أصحاب المخابز السياحية بتطبيق الأسعار الجديدة الصادرة بقرار من وزير التموين.

وأكدت وزارة التموين أن الأجهزة الرقابية تقوم بتحرير محاضر للمخالفين لأسعار الخبز الجديدة والإحالة للنيابة العامة، مؤكدة أن الغرامات قد تصل إلى 2 مليون جنيه وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره.

وأعلنت وزارة التموين عن أرقام لتلقي شكاوى المواطنين ضد أصحاب المخابز المخالفين للتسعيرة الجديدة للخبز، وهي الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك "19588"، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عبر رقم تطبيق "واتس آب" على الرقم "9999 7777 015".

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام إن التوجيه الوزاري الخاص بشأن أسعار الخبز وأوزانه ينص على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

مصر للطيران تعلن عن تعديلات في مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

وناشدت مصر للطيران جميع عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجوزات والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

نفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، وجود أي نية لتغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

أوضحت المصادر أن خطة تخفيف الأحمال الحالية، التي يتم تنفيذها يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، ستستمر دون تغيير مع بدء التوقيت الصيفي.

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل جاهدة على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة، وأنها تُتابع بشكل مستمر الأحمال على الشبكة وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة على خطة تخفيف الأحمال حسب الحاجة.

ودعت المصادر المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين الماضي، خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

درجات الحرارة غدا الخميس 25-04-2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

نخل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 39

السويس:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19

ودرجة الحرارة العظمى 40

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارةالعظمى 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة

ودرجة الحرارة العظمى 43

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن تطبيق التوقيت الصيفي ومواعيد الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، بمراعاة مواعيد الامتحانات طبقًا للتوقيت الصيفي، ويؤكد على عدم وجود أى تعديل في جداول مواعيد امتحانات آخر العام (النقل والشهادة الإعدادية).

وانطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالى، على أن تستأنف إمتحانات المواد الأساسية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨.

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفى آخر جمعة فى إبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بدءًا من ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الحكومة سابقًا، بأنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي، في الموعد المقرر له خلال شهر أبريل 2024، ولا نية لتغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.



ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.