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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الخميس 25-04-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في محافظة الفيوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  36  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35


بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  35


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 22


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى  29


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30


نخل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  39


السويس:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 19
ودرجة الحرارة العظمى 40


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارةالعظمى 40


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 41


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 41


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى 42


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 43
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 42

تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

 

     

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