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أخبار مصر

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على شمال البلاد غدا تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة  والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة، أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الأربعاء 24-4-2024 في محافظة الفيوم

 أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث من المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على  القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.

ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر  

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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