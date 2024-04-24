الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن تطبيق التوقيت الصيفي ومواعيد الامتحانات

امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية العام

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، بمراعاة مواعيد الامتحانات طبقًا للتوقيت الصيفي، ويؤكد على عدم وجود أى تعديل في جداول مواعيد امتحانات آخر العام (النقل والشهادة الإعدادية).

 

امتحانات نهاية العام 2024

وانطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالى، على أن تستأنف إمتحانات  المواد الأساسية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨.

txt

تعليم القاهرة: انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة

txt

تعليم القاهرة: انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس القاهرة أثناء فترة انعقاد الامتحانات

يبدأ  تطبيق التوقيت الصيفى آخر جمعة فى إبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بدءًا من ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الحكومة سابقًا، بأنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي، في الموعد المقرر له خلال شهر أبريل 2024، ولا نية لتغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

 

موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، والذي استمر العمل به لما يقرب من 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتقدم الساعة لتصبح الساعة 12 صباحًا بدلًا من 11 مساءً.

Advertisements

متى يبدأ تطبيق التوقيت الصيفى؟

وتكون مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم خلال التوقيت الصيفى كالاتى:

يتم غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والبازرات والمولات التجارية حتى الحادية عشر مساء صباحا

مد عمل الورش داخل الكتل السكنية حتى العاشرة مساء  عدا المتواجدة بمحطات الوقود والطرق
استمرار خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة)


يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

موعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي
 

يبدأ الجمعة المقبل 26 من الشهر الجاري، العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف التوقيت الصيفي 


التوقيت الصيفى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى 


وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي الشهادة الاعدادية المهام الادائية امتحانات المهام الأدائية امتحانات المواد الاساسية تطبيق التوقيت الصيفي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كالفيرت ليوين يسجل الهدف الثاني لـ إيفرتون في مرمى ليفربول ( فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية