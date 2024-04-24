الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

غرفة عمليات التموين تتلقى شكاوى المواطنين ضد المخابز وإحالة المخالفين للنيابة

أسعار الخبز, فيتو
أسعار الخبز, فيتو

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والمشكلة لمتابعة أسعار الخبز السياحي والفينو، وإلتزام أصحاب المخابز السياحية بتطبيق الأسعار الجديدة الصادرة بقرار من وزير التموين .

 

وأكدت وزارة التموين أن الأجهزة الرقابية تقوم بتحرير محاضر للمخالفين لأسعار الخبز الجديدة والإحالة  للنيابة العامة، مؤكدة أن الغرامات قد  تصل إلى 2 مليون جنيه وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره. 

 

أرقام تلقي شكاوى المواطنين ضد المخابز

 

وأعلنت وزارة التموين عن أرقام لتلقي شكاوى المواطنين ضد أصحاب المخابز المخالفين للتسعيرة الجديدة للخبز، وهي الرقم الخاص بجهاز حماية المستهلك "19588"، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عبر رقم تطبيق "واتس آب" على الرقم "9999 7777 015".

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من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام  أن التوجيه الوزاري الخاص بشأن أسعار الخبز وأوزانه ينص على ضرورة الاعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

 

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أسعار الخبز الجديدة اسعار الخبز السياحي والفينو أسعار الخبز السياحي

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