الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

السيسي يشهد افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية في العاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولي والتي تنظم خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبمشاركة 11 دولة عربية هى: مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات

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وتأتي البطولة فى إطار احتفالات الدولة بالذكري 42 لتحرير سيناء وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة كما تظهر البطولة استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة كبري البطولات العربية والدولية.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة الإعلان عن تفاصيل الإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على مشاركتها كجهات راعية للبطولة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي البطولة العربية العسكرية للفروسية
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