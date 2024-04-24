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أخبار مصر

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

الكهرباء تكشف مواعيد
الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال،فيتو

نفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، وجود أي نية لتغيير مواعيد خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

 

مواعيد تطبيق الأحمال مع بداية التوقيت الصيفي 

وأوضحت المصادر أن خطة تخفيف الأحمال الحالية، التي يتم تنفيذها يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 5 مساءً، ستستمر دون تغيير مع بدء التوقيت الصيفي.

وأكدت المصادر أن الوزارة تعمل جاهدة على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة، وأنها تُتابع بشكل مستمر الأحمال على الشبكة وتقوم بإجراء التعديلات اللازمة على خطة تخفيف الأحمال حسب الحاجة.

ودعت المصادر المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم للطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

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مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين الماضي، خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي انه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لاسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة. 

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على المناطق السكنية فقط 

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن. 

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء 

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للسماح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.

 

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