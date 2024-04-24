الأربعاء 24 أبريل 2024
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منوعات

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الشرطة البرازيلية،
الشرطة البرازيلية، فيتو

 أقدم شاب في البرازيل على ارتكاب جريمة مروعة بحق والدته، حيث طعنها حتى الموت، ليستخدم أطراف أصابعها في سحب أموالها من حسابها البنكي.

برازيلي يقتل والدته لسرقة حسابها البنكي 

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشاب قتل والدته في البرازيل كجزء من طقوس "السحر الأسود".

وعُثر على "ساندرا ماريا دوس سانتوس كارفاليو"، 58 عامًا، مصابة بعدة جراح بسكين، ويدها مقطوعة، داخل منزلها بمدينة سلفادور البرازيلية.

وتم القبض على ابنها، "خوسيه ناتان كارفاليو"، بعد وقت قصير من اكتشاف الجريمة المروّعة، يوم السبت الماضي.

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وأثناء مثوله أمام المحكمة، اعترف بأنه "قطع رقبة والدته ويدها بسكين".

وفي المحكمة، زعم كارفاليو أنه قتل والدته خلال "طقوس السحر الأسود" بعد أن قامت بها ضده مسبقًا.

وأضاف القاضي: "لقد اعترف بقطع رقبة والدته بسكين ثم قطع يدها للوصول إلى الأموال في حسابها المصرفي".

تم العثور على جثة "ساندرا ماريا" مغطاة بملاءة ومنشفة في حي يُدعى بوكا دا ماتا دي فاليريا.

وأبلغ ابن عم خوسيه ناتان الشرطة بعد أن ذهب إلى منزل العائلة حيث تعيش الأم والمشتبه به، واكتشف رائحة قوية.

وقالت الشرطة إن جثتها بدأت تتحلل، مما يشير إلى أنها قُتلت قبل أيام.

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