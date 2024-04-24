الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

كنز المستخلصات النباتية.. مشروع جديد لإقامة بنك ضخم لاستكشاف علاجات جديدة للسرطان والسكر والزهايمر.. وجمع 1700 نوع نباتى حتى الآن

المستخلصات النباتية
المستخلصات النباتية

مشروع طموح للاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر يتمثل فى جمع ودراسة جميع أنواع النباتات الموجودة فى البلاد. ويهدف هذا المشروع، الذى أطلقه الراحل الدكتور باسم المنشاوى أستاذ العقاقير بالمركز القومى للبحوث عام 2019، وأشرفت عليه الدكتورة سلوى الهلوتي، أستاذ الكيمياء الحيوية العلاجية ورئيس قسم العقاقير بالمركز القومى للبحوث، إلى تكوين بنك ضخم للمستخلصات النباتية يُساهم فى تحقيق العديد من الفوائد الطبية والاقتصادية والبيئية.

Advertisements

وأوضحت الدكتورة سلوى الهلوتى الأستاذة بالمركز القومى للبحوث أن المشروع تمكن حتى الآن من جمع 1700 نوع نباتي، تمثل ثلثى أنواع النباتات فى مصر، باستثناء تلك الموجودة فى جبل علبة بأسوان.

وتُعد هذه المجموعة من النباتات بمثابة كنز من المركبات الطبيعية القيّمة التى يمكن استخلاصها وتحويلها إلى زيوت ومستخلصات ذات خصائص علاجية وغذائية وتجميلية هائلة.

آفاق طبية واعدة

وتُشير الدراسات الأولية إلى إمكانية استخدام مستخلصات هذه النباتات فى علاج العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان والألزهايمر والسكر. وتُعزى هذه الفوائد إلى وجود مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والفطريات.

فائدة تتخطى الطب

وأشارت الهلوتى فى تصريحاتها ل “فيتو ” إلى أن فوائد بنك المستخلصات النباتية لاتقتصر على المجال الطبى فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى مثل: الصناعات الغذائية حيث يمكن استخدام المستخلصات النباتية فى تحسين مكونات الأغذية وإضافة قيمة غذائية وطعم مميز.

ويمكن الاستفادة منها أيضا فى الصناعات التجميلية إذ يمكن استخدام المستخلصات النباتية فى صناعة منتجات التجميل الطبيعية والعضوية.

وأوضحت أستاذ الكيمياء الحيوية العلاجية  دور المستخلصات النباتية فى الحفاظ على البيئة حيث يمكن أن يلعب بنك المستخلصات النباتية دورًا هامًا فى حماية التنوع البيولوجى من خلال تحديد الأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها، ويمكن أن تُساهم الدراسات على المستخلصات النباتية أيضا فى تطوير علاجات جديدة ومنتجات صحية وتقنيات صناعية مبتكرة.

ولفتت إلى إمكانية مساهمة المشروع فى توفير فرص عمل للباحثين والخبراء المحليين فى مجال جمع النباتات واستخلاص المستخلصات وإجراء الدراسات العلمية.

جبل علبة: جوهرة نباتية فريدة

وفى نفس السياق كشفت الهلوتى أن المشروع  يُولى اهتمامًا خاصًا بجبل علبة، نظرًا لتنوعه النباتى الفريد الذى يشمل العديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وتُعد دراسة هذه النباتات وفهم خصائصها الكيميائية ضرورية للحفاظ عليها وحماية البيئة فى هذه المنطقة الصحراوية الهامة.

وعلى جانب آخر أوضحت الدكتورة سلوى الهلوتى أن هناك العديد من الدول التى تُدرك أهمية الاستفادة من الموارد النباتية الطبيعية فى مجال الطب والتنمية المستدامة، وتُساهم مشاريع بنوك المستخلصات النباتية الخاصة بها فى تعزيز البحث العلمى واكتشاف علاجات جديدة وعلاجات فعّالة، ممّا يُساهم فى تحسين صحة الإنسان ورعاية البيئة.

ولفتت إلى أن الهند على سبيل المثال تمتلك بنكًا وطنيًا للمستخلصات النباتية يضم أكثر من 100 ألف عينة نباتية، ويهدف إلى اكتشاف أدوية جديدة وعلاجات فعّالة، وتمتلك الصين بنكًا ضخمًا للمستخلصات النباتية يضم أكثر من 500 ألف عينة نباتية، ويهدف إلى تطوير الطب الصينى التقليدي.

كما تمتلك البرازيل بنكًا للمستخلصات النباتية يضم أكثر من 30 ألف عينة نباتية، ويهدف إلى الاستفادة من تنوعها البيولوجى الغني.

ويوجد فى كوريا الجنوبية بنكًا للمستخلصات النباتية يضم أكثر من 20 ألف عينة نباتية، ويهدف إلى تطوير منتجات طبيعية جديدة، وفى أستراليا أيضا بنكًا للمستخلصات النباتية يضم أكثر من 15 ألف عينة نباتية، ويهدف إلى حماية التنوع البيولوجى الفريد للبلاد.

بنك المستخلصات النباتية: استثمار فى مستقبل مصر

وأكدت فى حديثها ل “فيتو” أن بنك المستخلصات النباتية يمثل استثمارًا استراتيجيًا فى صحة الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة فى مصر.

وبفضل هذا المشروع، يمكن لمصر أن تُصبح رائدة فى مجال البحوث العلمية وتطوير المنتجات الطبيعية ذات القيمة المضافة، مما يُساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحسين حياة المواطنين.

الثروات الطبيعية النباتات الدكتور باسم المنشاوى أستاذ العقاقير بالمركز القومى للبحوث المركز القومي للبحوث البرازيل المستخلصات النباتية

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للأرض، مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض (إنفوجراف)

وزير قطاع الأعمال: تنوع الثروات الطبيعية يوفر الدعم للاقتصاد ويحميه من التقلبات
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

مروان عطية يصدم الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية