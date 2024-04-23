تقارير صادمة عن جودة الهواء في مصر.. وفاة 70 ألف شخص سنويا بسبب التلوث.. الأمراض الناجمة تكلف الدولة 5 مليارات دولار.. ومخاطر كارثية على الصحة والبيئة

الهواء هو العنصر الأساسي للحياة، فبفضله نتنفس ونعيش، ولكن، أصبح هذا الهواء نفسه مصدر خطرٍ يهدد صحتنا ويهدد مستقبل كوكبنا، إذ تُشير العديد من التقارير والدراسات إلى خطورة تلوث الهواء في مصر، حيث يُعدّ من أخطر المشكلات البيئية التي تواجهها البلاد.

أهمّ هذه التقارير:

تقرير البنك الدولي لعام 2022

أصدر البنك الدولي في عام 2022 تقريره بعنوان "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، والذي يُركّز على تقييم جودة الهواء في مصر، خاصةً في منطقة القاهرة الكبرى، وتأثيرها على الصحة والبيئة.

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وصنّف التقرير مصر ضمن أكثر 10 دول تعرّضًا لتلوث الهواء الخارجي في العالم، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميًا، وأوضح أن القاهرة الكبرى تُعاني من تلوّثٍ هوائيٍّ حادٍّ، حيث تُعدّ أكثر مدن العالم تعرّضًا للجسيمات الدقيقة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تلوث الهواء في مصر يسبب سنويًا وفاة ما يقارب 70 ألف شخص، وتُكلّف الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء الاقتصاد المصري ما يقارب 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، كما يُؤثّر تلوث الهواء سلبًا على الإنتاجية والتعليم والسياحة، وتُعدّ انبعاثات السيارات من أهمّ مصادر تلوث الهواء في مصر، تليها انبعاثات المصانع وحرق المخلفات.

تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2021

أصدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2021 تقريرها بعنوان "تقديرات قُطرية لتعرض تلوث الهواء وتأثيره على الصحة"، والذي تضمّن بيانات عن جودة الهواء في مصر، وتأثيره على الصحة والبيئة.

وجاءت في أبرز النتائج أنه يُعاني 97% من سكان المدن المصرية من مستويات تلوث هواء تفوق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وأن الجسيمات الدقيقة (PM2.5) هي أكثر ملوثات الهواء ضررًا في مصر.

وأشار التقرير إلى أن تلوث الهواء يؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي، ممّا يُسبب أمراضًا مثل الربو والتهاب الشعب الهوائي والتهاب الرئتين، ويُزيد تلوث الهواء من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما يُساهم تلوث الهواء في الإصابة بالسرطان، خاصةً سرطان الرئة، ويُؤثّر تلوث الهواء أيضا على صحة الأطفال، ممّا يُسبب لهم مشاكل في النمو والتطور.

دراسة جامعة القاهرة لعام 2023

أجرت جامعة القاهرة عام 2023 دراسة بعنوان "تأثير تلوث الهواء على صحة الجهاز التنفسي في مصر"، هدفت إلى تقييم تأثير تلوث الهواء على صحة الجهاز التنفسي لسكان القاهرة الكبرى.

ووجدت الدراسة أن هناك ارتباطًا قويًا بين تلوث الهواء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في القاهرة الكبرى، كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات مستويات تلوث الهواء المرتفعة أكثر عرضة للإصابة بالربو والتهاب الشعب الهوائي والتهاب الرئتين.

ووجدت الدراسة أيضا أن تلوث الهواء يُؤثّر سلبًا على وظائف الرئة، ممّا يُقلّل من قدرة الأشخاص على التنفس. وأشارت الدراسة إلى أن تلوث الهواء يُزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مثل الانسداد الرئوي المزمن.



مصادر تلوث الهواء في مصر

وتُشير هذه التقارير إلى أن أبرز مصادر تلوث الهواء في مصر هي:

انبعاثات السيارات: تُعدّ السيارات من أهم مصادر تلوث الهواء، خاصةً في المدن الكبرى.

انبعاثات المصانع: تُساهم المصانع في إطلاق العديد من الملوثات الهوائية، مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

حرق المخلفات: تُسبب حرق المخلفات، خاصةً في المناطق الريفية، انبعاثات سامة تضرّ بالصحة والبيئة.

الأتربة والعواصف الرملية: تُساهم الأتربة والعواصف الرملية في زيادة تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء، ممّا يُسبب مشاكل تنفسية.

تأثيرات تلوث الهواء على الصحة والبيئة

وتعد تأثيرات تلوث الهواء على الصحة والبيئة كارثية، حيث تُسبب أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائي والتهاب الرئتين، وأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والسرطان خاصةً سرطان الرئة.



وتسبب أيضا أمراض الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والقرحة، وضعف المناعة ممّا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.



ومن التأثيرات البيئية الكارثية أيضا التي يسببها تلوث الهواء هطول الأمطار الحمضية وتغير المناخ.

التوصيات

أوصت جميع الدراسات السابقة بتشديد الرقابة على انبعاثات السيارات والمصانع، وتعزيز استخدام وسائل النقل العام والنقل الصديق للبيئة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة، وغرس الأشجار والنباتات التي تُساهم في تنقية الهواء، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الحدّ من حرق المخلفات، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بتلوث الهواء وإيجاد حلول فعّالة لمكافحته.



وتطالب العديد من المنظمات الدولية والحكومية والجمعيات البيئية بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة تلوث الهواء في مصر، مشددة على أنه يجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات وحكومة، التعاون من أجل حماية البيئة وصحة الإنسان وبناء مستقبلٍ أفضل لأجيالنا القادمة.

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