الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

تفاصيل مشروع التوأمة الأوروبي لتضمين البعد البيئي في السياسات الوطنية بفلسطين

اجتماع مشروع التوأمة،
اجتماع مشروع التوأمة، فيتو

عقدت وزارة البيئة الفلسطينية، اليوم، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع التوأمة الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز تضمين البعد البيئي والتغير المناخي في السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وُعقد الاجتماع في مقر وزارة البيئة الفلسطينية في البيرة، بحضور فريق عمل المشروع من الاتحاد الأوروبي، وفريق من سلطة جودة البيئة، وذلك بهدف التوافق على خطة عمل المشروع ووضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أهدافه.

مخرجات مشروع التوأمة 

ويمتدّ مشروع التوأمة لمدّة سنتين، ومن المتوقع أن يُسفر عن مخرجات هامّة، تشمل:

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  • تحليل الواقع الحالي فيما يتعلق بتضمين البعد البيئي وتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
  • تطوير دليل لتطبيق تضمين البعد البيئي وتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
  • اختيار عدد من القطاعات لبناء القدرات للكوادر العاملة في مجال التخطيط في سلطة جودة البيئة والمؤسسات الشريكة من أجل تطبيق هذا الدليل.
     

وضمّ الاجتماع:

فريق عمل المشروع: المستشار الفني من لتوانيا فاكلوفاس بايوريناس، والخبير الفني من النمسا جيلبرت أهامر، ومنسقة الأمور اللوجستية نيرينجا فيلوتيت، والطاقم الإداري للمشروع.
ومن جانب سلطة جودة البيئة: مدير المشروع المهندس زغلول سمحان، ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع المهندس أحمد أبو ظاهر، ومدير عام حماية البيئة ياسر أبو شنب، إلى جانب المهندس طارق عراقي المنسق المحلي الفني للمشروع.
 

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة البيئة الفلسطينية لتعزيز دمج القضايا البيئية في التخطيط والتنمية المستدامة في فلسطين.

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