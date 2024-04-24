الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزارة البيئة الفلسطينية تدين ممارسات الاحتلال التعسفية ضد الصيادين

ممارسات الاحتلال
ممارسات الاحتلال التعسفية ضد الصيادين، فيتو

عبرت وزارة البيئة الفلسطينية عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية الناتجة عن حرمان الاحتلال للصيادين من ممارسة الصيد وتدمير المرافق السياحية في المناطق الفلسطينية.

وأكدت وزارة البيئة الفلسطينية، أن هذا الوضع يشكل تهديدًا جديًا للاقتصاد المحلي ومصادر العيش للمئات من العائلات، حيث يتسبب في فقدان آلاف فرص العمل ويحرم مواطنينا من مصادر غذائية أساسية.

تدمير المرافق السياحية

تجدر الإشارة إلى أن تدمير المرافق السياحية يؤثر بشكل مباشر على السياحة والاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.

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وشددت وزارة البيئة الفلسطينية على أن هذا الوضع يتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي والجهات المعنية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الصيادين وإصلاح المرافق المتضررة. 

وطالبت وزارة البيئة الفلسطينية بضرورة التعاون الدولي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، وضمان توفير الحماية اللازمة للمواطنين والموراد الطبيعية في فلسطين.

جدير بالذكر أنه قد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اجتياح بري قد تنفذه قوات الاحتلال لمدينة رفح المتكدسة بالنازحين جنوب القطاع.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل عائلة البحابصة في حي السلام شرق رفح. 

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