رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر نظيره الإسباني من اجتياح رفح

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني، من خطط الاحتلال الإسرائيل وتهديداتها باجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي حذر مصطفى أيضًا، خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، من الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة.

مصطفي يدعو الأطراف الدولية للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية

وشدد على ضرورة العمل مع كافة الأطراف الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتحديد خريطة طريق لمعالجة كافة القضايا السياسية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية،.

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وأشار مصطفى إلي ضرورة عقد مؤتمر للمانحين، والتنسيق لعقد اجتماع مع وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على أحدث المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

جيش الاحتلال يتأهب لغزو رفح

وأعلن مسؤول بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق عملية اجتياح رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية.

كما زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن إسرائيل ستمضي في عملية استهداف حماس في رفح" مضيفا أن "الحكومة ستعمل على إبعاد المدنيين المتواجدين هناك".

ويتماشى تصريح المسؤولين مع تقارير صحفية محلية، أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ اجتياح رفح بريا قريبا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك.