الاتحاد الأوروبي: الدمار في غزة تخطى ما حدث بمدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن مدن قطاع غزة تعرضت لدمار أكبر مما تعرضت له المدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتابع بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي "أن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة تضررت بشكل كبير، ومنها 35% دمرت بالكامل، مؤكدا مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

بوريل يدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي

ودعا بوريل إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين الفلسطينيين".

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الشرق الأوسط علي حافة حرب إقليمية

وكان قد حذر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بويل، الخميس الماضي، من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، وأن على القادة الأوروبيين أن يطلبوا من إسرائيل ردا منضبطا على الهجوم الإيرانية.

وأضاف "نحن على حافة حرب إقليمية مع الشرق الأوسط من شأنها أن ترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، وبشكل خاص إلى أوروبا".

وأشار مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "الدعم الإنساني زاد بشكل طفيف للغاية" إلى غزة، وأن المساعدات التي تصل إلى القطاع "غير كافية على الإطلاق".