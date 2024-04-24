صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح تمهيدا لاقتحامها.

وأضاف الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الأمم المتحدة تعارض شن عملية في رفح جنوبي قطاع غزة ولن تسهل الأمر نيابة عن الجيش الإسرائيلي، بعد تواصل إسرائيلي للمساعدة في عملية نقل المدنيين من رفح جنوب القطاع.

مدير الأغذية العالمية يحذر من تفاقم المجاعة في القطاع

وفي نفس السياق، قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، اليوم، إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

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وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

الأمم المتحدة تتوقع وصول انتشار المجاعة بحلول مايو

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في مارس إن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو، في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع بحلول يوليو.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة خلال الأشهر الـ 6 التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة.

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي باللوم على وكالات الإغاثة في عدم الكفاءة في التوزيع.

دمار كبير للحرب الإسرائيلية علي القطاع

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل، بالإضافة إلي ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34 ألف شهيد و76.094 مصابا.