الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح تمهيدا لاقتحامها.

 وأضاف الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الأمم المتحدة تعارض شن عملية في رفح جنوبي قطاع غزة ولن تسهل الأمر نيابة عن الجيش الإسرائيلي، بعد تواصل إسرائيلي للمساعدة في عملية نقل المدنيين من رفح جنوب القطاع.

مدير الأغذية العالمية يحذر من تفاقم المجاعة في القطاع

وفي نفس السياق، قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، اليوم، إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

Advertisements

 وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

الأمم المتحدة تتوقع وصول انتشار المجاعة بحلول مايو

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في مارس إن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو، في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع  بحلول يوليو.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة خلال الأشهر الـ 6 التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة.

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي باللوم على وكالات الإغاثة في عدم الكفاءة في التوزيع.

دمار كبير للحرب الإسرائيلية علي القطاع

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل،  بالإضافة إلي  ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34 ألف شهيد و76.094 مصابا.

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض العقلية بين سكان غزة

مدير الأغذية العالمي: غزة تدخل مرحلة أبعد من المجاعة خلال الـ6 أسابيع القادمة

أبو الغيط: مجلس الأمن أصيب بالشلل أمام جريمة إبادة غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة إسرائيل المدنيين رفح غزة جيان كارو سيري اجتياح رفح

مواد متعلقة

مدير الأغذية العالمي: غزة تدخل مرحلة أبعد من المجاعة خلال الـ6 أسابيع القادمة

الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة

بلينكن: غزة تواجه وضعًا إنسانيًا مروعًا

ترامب يتوعد بايدن: سأحاكمك لو فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

المزيد
الجريدة الرسمية