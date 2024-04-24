الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية وسط قطاع غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة،  أعلنت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) - في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أنها قصفت قوات إسرائيلية توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

القسام تستهدف جنود إسرائيليين في غزة 

وتستمر الاشتباكات منذ أيام في مناطق وسط قطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال قصف أحياء مدينة غزة.

وفي السياق ذاته أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء،  إن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

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اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء  ان غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط جنوبي لبنان.

ومن جانبه، أوضح جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن قواته تهاجم في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه شن هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراجا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية 

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال إسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر نصف منازل مخيم نور شمس

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الهجوم البري على غزة غزة كتائب القسام حماس حزب الله

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