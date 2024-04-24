الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مدير الأغذية العالمي: غزة تدخل مرحلة أبعد من المجاعة خلال الـ6 أسابيع القادمة

مدير الأغذية العالمي،
مدير الأغذية العالمي، فيتو

قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، اليوم الأربعاء إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

 وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

Advertisements

تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتوقع انتشار المجاعة بحلول مايو

وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في مارس إن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو، في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع  بحلول يوليو.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة خلال الأشهر الـ 6 التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة.

الحرب الإسرائيلية تدمر القطاع بشكل كامل

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي باللوم على وكالات الإغاثة في عدم الكفاءة في التوزيع.

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل،  بالإضافة إلي  ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 34 ألف شهيد و76.094 مصابا.

تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من استمرار التصعيد في غزة

الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

بلينكن: غزة تواجه وضعًا إنسانيًا مروعًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيان كارو سيري قطاع غزة الاغذية العالمي المجاعة إسرائيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف من استمرار التصعيد في غزة

أبو الغيط: مجلس الأمن أصيب بالشلل أمام جريمة إبادة غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن التنسيق بين الأمم المتحدة وجيش الاحتلال لغزو رفح

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

المزيد
الجريدة الرسمية