الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

فلسطين حاضرة في مهرجان الهجن بالعريش، ووزير الرياضة يشكر أطفال غزة الحاضرين (صور)

أطفال غزة في مهرجان
أطفال غزة في مهرجان الهجن

شهد عدد من أطفال غزة المتواجدين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ختام مهرجان الهجن في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء نادي الهجن الرياضي في محافظات الجمهورية.

 

فلسطين حاضرة في مهرجان الهجن بالعريش ووزير الرياضة يشكر أطفال غزة الحاضرين
 


 

ورحب الوزير بأبناء الشعب الفلسطيني الصامد الذين يحضرون هذا المهرجان الذي يعتبر عرس لمحافظه شمالسيناء حيث تخلل الاحتفال اغاني لفرقة شباب سيناء الساحلي بقيادة الفنان عمر فتحي.

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وبعث وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى في مهرجان الهجن تحيه خاصة لعواقل وقبائل سيناء والصعيد الذينتحملوا مع الدولة المصرية  القضاء على الإرهاب لنصل إلى هذا اليوم الذي ننعم فيه بالأمن والأمان.


 

وأضاف الوزير ان هذا المهرجان يعتبر تعبير على التنمية المستدامة للدولة في شمال سيناء وترسيخا لعادا تهاالأصيلة.


 

واكد الشيخ علي محسن رئيس جمعية الابل في الأردن لما تربطنا بجمهورية مصر العربية بالاصاله عن نفسي وعنشعب الأردن الشقيق نحن نحي الوزير الذي أسس الاتحاد الهجن وهو ليس تأسيس للمهرجان في مصر فقط ولكنهتأسيس للاتحاد الدولي للهجن في العالم كله.


 

اختتمت محافظة شمال سيناء مهرجان الهجن الرياضي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء نادي الهجن الرياضي في محافظات الجمهورية.

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أشرف صبحي بمهرجان سيناء أولا: مصر بخير في وجود السيسي

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