انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين

بدأ اجتماع جامعة الدول العربية في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، بناء على طلب فلسطين، لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك الاستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

داعيات الفيتو الأمريكي

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة موريتانيا، تداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة

وفشل مجلس الأمن الخميس الماضي في تبني مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، حيث صوت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15 فيما عارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، أن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مملكة البحرين ستعقد منتصف شهر مايو المقبل.

التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران

تحديات غير مسبوقة وتكتسب القمة أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تعقد فيه حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران فضلًا عن تأزم الوضع الإنساني والسياسي والميداني في السودان واستمرار الأزمات الضاغطة في ليبيا واليمن وسوريا.

المؤتمر السادس للبرلمان العربي

جاء ذلك خلال استقبال أبوالغيط اليوم رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حيث يُشارك الوفد في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

تشكيل موقف عربي موحد

وشدد الأمين العام خلال اللقاء، على أن القمة العربية المقبلة تعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد من هذه القضايا الخطيرة، معربًا عن ثقته في قدرة المنامة على استضافة أعمالها والخروج بها في أفضل صورة ممكنة من كافة النواحي اللوجستية والموضوعية.

الأوضاع العربية الراهنة

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن اللقاء تناول الأوضاع العربية الراهنة عشية انعقاد القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين منتصف شهر مايو المُقبل، مشيرًا إلى أن أبوالغيط استمع باهتمام لرؤية رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن العمل البرلماني على الصعيد العربي يُعد رافدًا مهمًا للعمل العربي المشترك.