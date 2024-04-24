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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء،  من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، فضلا عن عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

انتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إنها رصدت عددا من الإصابات بالحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي.

وفي وقت سابق حذرت  المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالصحة العقلية تلالنج موفوكينج، من أن المرض العقلي قد يظهر بين الفلسطينيين في غزة بعد سنوات من الحرب، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

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وأضافت: " من المهم حقًا البدء بالنظر في تأثير الصراع على الصحة العقلية والنفسية للفلسطينيين في غزة على المدى الطويل".

ظهور الأمراض العقلية بين الفلسطينيين بسبب الحرب

وتابعت "بالطبع، نرى الإصابة الجسدية، ولأنها جسدية، يمكن للمرء أن يقدر مدى خطورتها، لكن الاضطراب العقلي الحاد الذي سيتحول بعد ذلك إلى قلق وأنواع أخرى من الأمراض العقلية في وقت لاحق من الحياة هو أمر مهم حقًا للبدء في التفكير فيه عمدًا."

غزة تتعرض لإبادة جماعية

وقالت السيدة موفوكينج إنها تشعر بالقلق إزاء خطر الأمراض المنقولة بالمياه والهواء، ونقص الإمدادات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية والعقلية في الإقليم.

وأضافت: "لقد تم طمس النظام الصحي في غزة بالكامل، وتم تدمير الحق في الصحة على كافة المستويات".

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