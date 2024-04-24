الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة

جيش الإحتلال، فيتو
جيش الإحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم بقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قد تم تجهيز الألوية التي عملت حتى الآن على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة لمهمتها في قطاع غزة.

الاستعداد للعمليات في قطاع غزة

وأضاف جيش الاحتلال: “في إطار الاستعداد للعمليات في قطاع غزة، قام لواء كرملي (2) من لواء همبيتس (146) ولواء يفتاح (679) من لواء باشان (210) بتعزيز كفاءتهما في سلسلة من التدريبات في شمال وجنوب غزة”.

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وأشار إلى أن قوات الجيش تدربوا على تقنيات القتال وتعلموا أهم الدروس والعبر من القتال والمناورات التي شهدها قطاع غزة حتى الآن.

سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن لواء كرملي (2) أجري مناورة في شمال غزة، تدرب خلالها مقاتلو فريق اللواء القتالي على سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي (MLA).

وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

مشروع قانون المساعدات

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة جنوب غزة

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