تاجر أسماك عن حملات المقاطعة: إحنا غلابة وأصحاب المزارع السبب ( فيديو وصور)

استنكر تجار سوق الجيزة الحضاري للأسماك؛ حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، التي انطلقت في عدد من المحافظات بدءًا من يوم الإثنين الماضي.

جولة فيتو في سوق الجيزة الحضاري للأسماك

«فيتو» تجولت في سوق الجيزة الحضاري، لرصد مدى تأثر السوق بتصاعد حملة خليه يعفن، وهل انخفضت أسعار الأسماك في السوق، أم مازالت عند معدلاتها المرتفعة، فضلًا عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك؟

تاجر الأسماك خلال حديثه لت «فيتو» خلال الجولة

حملة خليه يعفن مبالغ فيها

يرى فتحي عبد الراضي تاجر أسماك في سوق الجيزة الحضاري، إن حملة خليه يعفن مبالغ فيها، مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية والرقابية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.

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المفروض نشوف مصدر الغلاء

وقال لـ «فيتو»: «الحملة مبالغ فيها، المفروض نشوف مصدر الغلاء، طاولة السمك ارتفعت من ألفين جنيه إلى 6 آلاف جنيه، كيلو البلطي كنا نبيعه بـ 30 و35 جنيهًا وكان التجار بتكسب، اليوم البلطي جملة من 78 جنيهًا إلى 80 جنيها».

تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع اسعار السمك

وأضاف: أن بائع السمك يحصل على جنيه أو جنيهين في الكيلو فقط وليس سبب الغلاء، قائلًا: «البائع بيحصل على جنيهين، تاجر التجزئة ليس السبب في ارتفاع أسعار السمك، بل يجب البحث عن مصدر الارتفاع، والسؤال هنا لماذا قامت المزارع برفع أسعار السمك، لماذا ارتفع سعر البوري ليصل 260 جنيهًا».

أسعار الأسماك مرتفعة من المنبع وهذا دور الرقابة وليس الغلبان اللي بيبيع

وتابع: «يجب الرقابة على أصحاب المزارع، والذين كانت حُجتهم في ارتفاع أسعار السمك أن الأعلاف مرتفعة، وبالرغم من انخفاض سعر العلف مازالت أسعار الأسماك مرتفعة من المنبع، وهذا دور الرقابة وليس دور «الغلبان اللي بيبيع».

لماذا نتحدث عن مقاطعة الأسماك فقط؟

واستكمل: لماذا نتحدث عن مقاطعة الأسماك ولا نتحدث عن مقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها ومنها اللحوم، الدواجن، الزيت، السكر، الدقيق الذي انخفض لكن رغيف الخبز مازال مرتفع.

ليه جايين على الغلابة ده السمك أرخص أنواع السلع

وأضاف « ليه جايين على الغلابة الناس دي بتأخد في الكيلو جنيه و2 جنيه، يا خوانا لو عايزين تعملوا مقاطعة أعملوا على الكل، البيضة توصل 6 جنيه ليه، كيلو اللحمة يوصل 450 جنيهًا ليه، الفرخة أكلة الغلابة توصل 250 جنيهًا للفرخة ليه، السمك ده أكلة الغلابة، وهو أرخص أنواع السلع، علشان تتعشي جبن محتاج 200 جنيه، لكن كيلو بوري بـ 200 جنيه».

مينفعش تيجوا على السمك لأنه أرخص حاجة

وأشار إلى أن هناك أسعار بعض الأسماك مرتفعة في السوق، لكن هناك أنواع أخرى رخيصة، قائلًا:«السمك غالي هذه الأيام لكن في حاجات رخيصة وذي الفل، مينفعش تيجوا على السمك لأنه أرخص حاجة، تروحوا تجيبوا 4 بلطيات كبار بـ 200 جنيه أفضل من شوية جبنة بنفس السعر».