أسعار الأسماك اليوم، السبيط يسجل 420 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 20 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 20 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 70 إلى 74 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 63 إلى 69 جنيها.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 120 إلى 160 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 130 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 125 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 125 جنيهًا، كيلو مكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، كيلو سبيط من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، مرجان ممتاز من 80 إلى 100 جنيه، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 55 إلى 75 جنيهًا، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

البربون يسجل 130 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 520 إلى 640 جنيهًا، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 90 إلى 100 جنيه، البوري ممتاز من 110 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم السبت، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.